  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Ortadoğu
  4. 08 Ağustos 2020 18:06

Beyrut faciasında ölü sayısı yükseldi

Lübnan'ın başkenti Beyrut'u yerle bir eden patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 158'e ulaşırken, yaralananların sayısı 6 bini aştı.

Beyrut faciasında ölü sayısı yükseldi
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta limanda 4 Ağustos günü meydana gelen korkunç patlama sonrası bilanço giderek ağırlaşıyor. 

Patlamada ölen ve yaralananların sayısı ise artmaya devam ediyor. 

Reuters'ın son dakika olarak geçtiği habere göre Lübnan sağlık Bakanlığı Beyrut'ta yaşanan patlamaya ilişkin ölü ve yaralı sayısını güncelledi. 

Bakanlığın yaptığı açıklamaya göre patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 158'e yükseldi. Yaralananların sayısı 6 bini aşarken halen 21 kişinin de kayıp olduğu ve kendilerinden haber alınamadığı açıklandı. 

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
patlama , facia , beyrut
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM