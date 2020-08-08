Beyrut faciasında ölü sayısı yükseldi

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta limanda 4 Ağustos günü meydana gelen korkunç patlama sonrası bilanço giderek ağırlaşıyor.

Patlamada ölen ve yaralananların sayısı ise artmaya devam ediyor.

Reuters'ın son dakika olarak geçtiği habere göre Lübnan sağlık Bakanlığı Beyrut'ta yaşanan patlamaya ilişkin ölü ve yaralı sayısını güncelledi.

Bakanlığın yaptığı açıklamaya göre patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 158'e yükseldi. Yaralananların sayısı 6 bini aşarken halen 21 kişinin de kayıp olduğu ve kendilerinden haber alınamadığı açıklandı.