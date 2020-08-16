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  4. 16 Ağustos 2020 11:11

Beyrut patlamasında can kaybı yükseliyor

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta meydana gelen patlamada kaybolan 2 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Faciada can kaybı 179'a yükseldi.

Beyrut patlamasında can kaybı yükseliyor
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Lübnan ordusundan yapılan yazılı açıklamada, büyük facianın yaşandığı Beyrut Limanı'ndaki arama kurtarma çalışmaları sırasında enkaz altında 2 kişinin daha cesedinin bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, hala kayıp durumdaki kişilere ulaşmak amacıyla Beyrut Limanı'ndaki arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü ifade edildi.

Daha önce 177 kişinin hayatını kaybettiği, 6 bini aşkın kişinin de yaralandığı açıklanan patlamada ölenlerin sayısı böylece 179'a yükseldi.

PATLAMADA 8 ASKER ÖLDÜ

Öte yandan Genelkurmay Başkanı General Joseph Avn, söz konusu patlamada 8 askerin yaşamını yitirdiğini ve 300'den fazla askerin yaralandığını açıkladı.

Avn, bazı askeri karargahlarda da hasarın oluştuğunu kaydetti.

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos'ta patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda önce yangın çıkmış, ardından tüm kenti sarsan çok güçlü patlama meydana gelmişti.

AA

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