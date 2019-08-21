Binlerce Suriyeli İdlib'ten yola çıktı Türkiye'ye geliyor!

Binlerce kişinin İdlib bölgesindeki en önemli kentlerden biri olan Maarat el Numan’ı terkettikleri belirtiliyor.

Maarat el Numan muhaliflerin kontrolündeki eski bölgelerden gelenler için bir sığınak gibiydi.

Bu gelişme muhaliflerin İdlib’in güneyinde yer alan Han Şeyhun’dan çekilmesinin ardından yaşandı.

Reuters'ın haberine göre Abdullah Yunus adlı bir kişi kentten çıkan araç akışının durmadığını kaydediyor.

Kurtarma ekipleri son 4 günde kentten 60 bin kişinin çıktığını belirtiyor.

Salı günü Rus ve Suriye jetleri Maarat el Numan çevresineki köy ve kasabalara yönelik bormbardımanların arttırmıştı.

Muhalifler de güçlerinin Han Şeyhun’dan çekildiklerini doğruluyor.

Suriye devlet medyası da Sali günü Suriye güçlerinin Han Şeyhun çevresinde militanlarla çatıştığını belirtmişti.

Han Şeyhun’un ele geçirilmesi Suriye rejimi için önemli. Bölge 2014 yılından bu yana muhaliflerin kontrolündeydi.

Nisan ayından bu yana İdlib bölgesine yönelik saldırılarda 500’den fazla sivil hayatını kaybetti, 400 bin kişi de bölgeyi terketti.

