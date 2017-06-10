Bir ülke daha Katar ile ilişkilerini kesti

Katar ile diğer Körfez ülkeleri arasında yaşanan gerilim tırmanırken, krize dahil olan ülkelerin sayısı da artıyor. Körfez ülkelerinin ardından Afrika ülkesi Nijer de Doha Büyükelçisi'ni geri çağırdı.

Nijer, BAE ve Suudi Arabistan ile 'dayanışma içerisinde' olduğunu belirtti.

Afrika ülkelerinden Moritanya Salı günü yaptığı açıklamada Katar'la ilişkilerini kestiğini duyururken, Orta Afrika ülkesi Gabon Katar'ın 'terörle mücadelede başarısız olduğu' vurgusu yaptı. Senegal ise Arap ülkeleriyle 'aktif dayanışma' içerisinde olduklarının bir göstergesi olarak Katar Büyükelçisini geri çağıracaklarını bildirdi. Afrika ülkeleri Çad ve Cibuti de, Katar'la ilişkilerini kesen ilk ülkeler arasındaydı.