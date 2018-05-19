Bir ülke daha Kudüs'e büyükelçiliğini taşıma kararı aldı

ABD ve Guatemala'nın ardından Kudüs'e büyükelçiliğini taşıyacak üçüncü ülke belli oldu. Güney Amerika ülkesi Paraguay, önümüzdeki hafta Salı günü kutsal kentte büyükelçilik açacak. Açılışa Paraguay Devlet Başkanı Horacio Cartes de katılacak.

Asuncion yönetiminin büyükelçilik adımı, Paraguay'ı ikiye bölmüş durumda. İki ay sonra Devlet Başkanlığı görevini devralacak olan Mario Abdo Benitez, konunun kendisine danışılmadığını açıkladı.

Başkan Donald Trump'ın 6 Aralık 2017 tarihinde Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasıyla başlayan süreç, 14 Mayıs tarihinde büyükelçiliğin taşınmasıyla son bulmuştu. Washington yönetimini Orta Amerika'daki partneri Guatemala takip etti.

ABD büyükelçiliğinin açılmasıyla başlayan gösterilerde İsrail askerleri Filistinlilere ateş açtı, 60'tan fazla insanın yaşamını yitirdiği bir katliam gerçekleşti.

Dünyayı ayağa kaldıran katliama en sert tepki gösteren ülkelerden biri Türkiye oldu. İslam İşbirliği Teşkilatı'nı İstanbul'da Kudüs gündemiyle toplayan Türkiye, dün yine İstanbul'da büyük bir miting gerçekleştirdi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kudüs zirvesinden sonra yaptığı açıklamada dünyayı İsrail yerleşimlerinde üretilen ürünleri boykot etmeye çağırdı.

"Filistin halkına uluslararası barış gücü gönderme dahil bir koruma sağlanması şarttır" diyen Erdoğan, ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararını 'hukuksuz ve provokatif' olarak tanımladı:

"Biz bu girişimi asla kabul etmedik, etmiyoruz. Terörist yerleşimci grupların kutsallarımıza yönelik saygısızlıkları karşısında artık sabrımızın sonuna geldik.

İsrail'in bu suçları ABD yönetiminin desteğiyle işlediği aşikardır.

Benim anlamadığım bir şey var. Trump cumhuriyetçidir değil mi? Önceki Bush? O da cumhuriyetçiydi. Fakat önceki Bush, özellikle de bana şu ifadeyi kullanmıştır; 'İki devletli çözüme ne diyorsunuz?'. 'Evet' diyoruz ve Colin Powell'e benim yanımda talimat verdi, 'bu işi bizzat sen takip edeceksin.' O gün bugündür bakın, o cumhuriyetçi böyle söyledi ama şimdiki cumhuriyetçi maalesef işgalden yana oynuyor. Cumhuriyetçilerin de kendi arasında demek ki bir sıkıntı var. Öyle de olsa böyle de olsa, biz doğru olanı yapacağız"