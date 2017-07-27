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  4. 27 Temmuz 2017 15:27

Bira içerken yakalanan spiker ülkeyi ayağa kaldırdı

İran devlet televizyonunda sunuculuk yapan Azadeh Namdari'nin tatilde bira içerken çekilen fotoğrafı ülkeyi karıştırdı.

Bira içerken yakalanan spiker ülkeyi ayağa kaldırdı
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İran'da devlet televizyonunun ünlü spikerlerinden Azadeh Namdari, İsviçre'de tatildeyken bira içerken görüntülendi. İran medyasında yayılan görüntüler ülkede tepki çekti. Saçları açık bir şekilde alkollü içki tüketen Namdari, sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutuldu. Yerel medya Namdari'yi ikiyüzlülükle suçlarken spikerden eleştirilere yanıt geldi.

Görüntülerde ailesi ile birlikte oturduğunu ve kadın akrabaları ile birlikte olduğu için saçlarını açtığını ifade eden Namdari, rahat davranmasının anlaşılabilir olduğunu söyledi.

Daha önceleri muhafazakar gazetelere röportajlar veren Namdari, "Allaha şükür tesettürlüyüm" gibi açıklamalarda bulunmuştu.

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