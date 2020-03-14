  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Ortadoğu
  4. 14 Mart 2020 17:17

Birleşik Arap Emirlikleri 4 ülkeyle uçuşları askıya aldı !

Birleşik Arap Emirlikleri, Türkiye'nin de olduğu 4 ülkeye, Salı gününden itibaren uçuşları askıya aldı.

Birleşik Arap Emirlikleri 4 ülkeyle uçuşları askıya aldı !
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

Çin'in Vuhan kentinden dünyaya yayılan ve yaklaşık 5 bin 500 insanın ölümüne sebep olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) yönetimi bir dizi kararlar aldı. BAE yönetimi, Türkiye'nin de olduğu 4 ülkeye 17 Mart Salı gününden itibaren uçuşları askıya aldı.

YASAK, İKİNCİ KARARA KADAR DEVAM EDECEK

BAE yönetiminin uçuşları askıya aldığı ülkeler arasında Türkiye ile birlikte Irak, Lübnan ve Suriye de var. 17 Mart'ta başlayacak uçuş yasağı ikinci bir karara kadar devam edecek.

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
uçuş , birleşik arap emirlikleri , askı
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM