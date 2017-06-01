BM: Filistin'deki insani krizin temel nedeni İsrail

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA)'nın 'Parçalanmış Yaşamlar: 50 Yıllık İşgal, 1967-2017' başlıklı yeni raporunda, 'İsrail işgalinin Gazze ve Doğu Kudüs dahil Batı Şeria'da yaşayan Filistinlilerin gündelik yaşamlarının temel özelliklerini üzerindeki denetimine engel olduğu' belirtildi.

Raporda Filistinlilerin 'kendi ülkelerinde engelsiz şekilde hareket etmelerinin, giriş çıkış yapmalarının, kendi topraklarının geniş bölümlerini geliştirmelerinin, kendi topraklarını inşa etmelerinin, doğal kaynaklara erişimlerinin ve ekonomilerini geliştirmelerinin büyük oranda İsrail ordusu tarafından belirlendiği' vurgulandı.

İsrail işgali sorunların temel nedeni

Sputnik Türkçe'nin haberine göre, İsrail'in 50. yılına giren 'uzatılmış işgalinin', süre giden krizdeki umutsuzluk ve yılgınlık hislerini beslediği ve bunun hem Filistinliler hem de İsrailliler üzerinde etkili olduğunun altı çizilen raporda 'İsrail'in işgali insani ihtiyacın temel nedeni" olduğu belirtildi.

Raporda, işgalin yanı sıra Filistin içindeki siyasi bölünmelerin de bu konuda ciddi bir faktör olduğu ifade edildi.

İsrail Filistinlilerin evlerini zorla yıkıyor

Raporda geçen yıl evleri yıkılarak zorla yerinden edilen Filistinlilerin sayısının rekor düzeye çıktığı belirtilerek, 759'u çocuk 1601 Filistinlinin zorla yerinden edildiği açıklandı.

2016 ayrıca OCHA'nın bu konuda kayıt tutmaya başladığı 2009'dan bu yana Batı Şeria'da en fazla yıkım işleminin yapıldığı yıl oldu.

Buna göre 300'ü 'korunmasız Filistinliler'e insani yardım yapan donörlerin fonladığı binalar olmak üzere toplamda 1094 bina İsrailli yetkililerce yıkıldı.

İsrail ve Filistin arasında Gazze'de Ağustos 2014'de ilan edilen ateşkes anlaşmasına büyük oranda uyulduğuna işaret edilen raporda, buna rağmen 2016 sonu itibarıyla, yerinden edilen 9 bin Filistinli ailenin (47 bin 200 kişi) hala evlerine dönemediklerinin altı çizildi.

İsrail yardım kuruluşlarının faaliyetlerine engel çıkarıyor

OCHA ayrıca 2016'da Filistinlilerin hareketlerine yönelik 572 kısıtlama kaydettiklerini, buna ek olarak El Halil şehrinin Arap sakinleri için 110 adet engelleyici uygulamanın tespit edildiğini aktardı.

Rapor insani yardım kuruluşlarının Filistinlilere yardımlarda çeşitli engellerle karşılaştıklarına dikkat çekerek özellikle Gazze'ye girmek isteyen yardım kuruluşları çalışanlarının İsrail'in yoğun engellemeleriyle karşılaştığını vurguladı.

Raporu özetleyen OCHA Başkanı David Carden "Özünde işgal altındaki topraklardaki kriz Filistinli sivillerin korunmasındaki eksikliktir" ifadelerini kullandı. Carden bu durumdan özellikle çocukların orantısız şekilde etkilendiğini belirtti.