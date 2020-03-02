SON DAKİKA
ERDOĞAN'DAN ESAD REJİMİNE: BOYUNLARININ ÜZERİNDE BAŞ KALMAYACAK
  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Ortadoğu
  4. 02 Mart 2020 14:47

BM: Rusya savaş suçu işledi

BM Suriye Araştırma Komisyonu, Esad rejiminin Suriye'de sağlık kuruluşları ve sivilleri hedef alarak, Rusya'nın ise İdlib'de sivil alanlarda saldırılar başlatarak savaş suçu işlediğini bildirdi.

BM: Rusya savaş suçu işledi
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

BM Suriye Araştırma Komisyonu, Esed rejiminin Suriye'de sağlık kuruluşları ve sivil unsurları vurarak defalarca savaş suçu işlediğini bildirdi.

BM Suriye Araştırma Komisyonu Raporu'nda "Rusya Hava Kuvvetleri (İdlib'de) sivil alanlarda gelişigüzel saldırılar başlatarak savaş suçu işledi" denildi.

Raporda, "Suriye Demokratik Güçleri'nin (YPG/PKK) kontrolü altındaki bölgelerde çocuklar da dahil olmak üzere sivillerin hakları ihlal edildi." ifadesine yer verildi.

"TÜRKİYE SİVİLLERİN ZARAR GÖRMEMESİ İÇİN ÇOK DİKKATLİ DAVRANIYOR"

BM Uluslararası Bağımsız Suriye Araştırma Komisyonu üyesi Hanny Megally, yaptığı açıklamada, "Türkiye İdlib'de sivillerin zarar görmemesi için çok dikkatli davranıyor." dedi.

AA

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
rusya , esad , birleşmiş millerler
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM