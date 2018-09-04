BM Suriye temsilcisinden dikkat çeken Türkiye açıklaması

BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, İdlib'de yaşananlarla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Mistura, "Türkiye ile Rusya arasındaki görüşmeler İdlib'deki sorunu kan dökülmeden çözebilir." dedi. Mistura ayrıca "Suriye medyası, hükümetin İdlib'e saldırı için 10 Eylül'ü son tarih olarak verdiğini" söyledi.

İdlib'de olası bir saldırıda 4 milyon sivilin hayatından endişe ediliyor, ayrıca bu saldırının ülkede büyük bir göç dalgasını başlatacağı belirtiliyor.

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, "Türkiye ile Rusya arasındaki görüşmeler İdlib'deki sorunu kan dökülmeden çözebilir." dedi. Mistura ayrıca; "Türkiye, Rusya ve İran heyetleriyle İsviçre'nin Cenevre kentinde 10-11 Eylül'de gerçekleştireceği görüşmelerin Suriye'deki siyasi sürece ilişkin "kader anı" olacağını belirtti. Reuters'te yer alan bilgiye göre; Mistura, "Suriye medyası, hükümetin İdlib'e saldırı için 10 Eylül'ü son tarih olarak açıkladığını " söyledi.

Mistura, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlediği basın toplantısında, Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilinde Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin olası operasyonuyla ilgili, "İdlib'e yönelik ciddi endişelerimiz devam ediyor." dedi.

Konuşmasının büyük bölümünü, 10-11 Eylül'de Türkiye, Rusya ve İran heyetleriyle ve 14 Eylül'de Mısır, Fransa, Almanya, Ürdün, Suudi Arabistan, İngiltere ve ABD heyetlerinden oluşan "küçük grupla" yapacağı ortak istişarelere ayıran Mistura, "Benim görüşüme göre, oldukça önemli birkaç haftanın eşiğindeyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Mistura, Cenevre'de gerçekleştireceği istişare toplantılarının Suriye'de "tatmin edici siyasi süreci" canlandıracak potansiyelde olmasını ümit ettiklerini söyledi.

Suriye'ye barışı getirecek siyasi süreçte 2254 sayılı BM Güvenlik Konseyi kararının ve Soçi Zirvesi'nin sonuç bildirgesinin uygulanması ve Suriye Anayasa Komitesi'nin kurulmasının önemine işaret eden Mistura, ekibi ve kendisinin bu konularda aktif olarak çalıştığını dile getirdi.

Mistura, üst düzey meslektaşlarının Suriye Anayasa Komitesi'nin kurulmasına yönelik son birkaç haftadır, Türkiye, Rusya ve İran'da temaslarda bulunduğunu belirterek, "İşte bundan dolayı Türkiye, Rusya ve İran'dan üst düzey yetkilileri 10-11 Eylül'de Cenevre'de benimle buluşmaları için davet ettim. 10-11 Eylül'de ne kadar gelişme katedeceğimizi bu aşamada tahmin edemiyoruz." diye konuştu.

"CENEVRE GÖRÜŞMELERİ "KADER ANI" OLACAK"

"Küçük grupla" 14 Eylül'de yapacağı istişare toplantılarında Türkiye, Rusya ve İran ile yapılan görüşmeler hakkında bilgi vereceğini aktaran Mistura, gerek 10-11 gerek 14 Eylül toplantılarının Suriye'deki "tatmin edici siyasi sürece" giden yolda "kader anı" olacağını vurguladı.