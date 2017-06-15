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  4. 15 Haziran 2017 22:03

BM'den Irak için önemli açıklama !

Birleşmiş Milletler, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin referandumu hakkında açıklamalarda bulundu.

BM'den Irak için önemli açıklama !
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Birleşmiş Milletler (BM) Irak Destek Misyonu'nun (UNAMI), Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) referandumuna hiçbir şekilde karışmayacağı bildirildi.

Temsilcilik tarafından yapılan yazılı açıklamada, "BM Irak Misyon Temsilciliğine bağlı seçim yardım ofisi, 25 Eylül'de düzenlenmesi beklenen IKBY referandumuna hiçbir şekilde karışmayacak." ifadeleri yer aldı.

IKBY'deki siyasi partiler, 25 Eylül'de "bağımsızlık referandumu" yapma kararı aldığını açıklamıştı.

'KERKÜK'ÜN DAHİL EDİLMESİNİ KABUL ETMİYORUZ'

Irak Meclisi'nin en büyük Sünni grubu, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) referandum planına karşı oldukları ve Kerkük'ün IKBY referandum planına dahil edilmesini kabul etmediklerini belirtti.

Güçler Birliği Koalisyonu tarafından yapılan yazılı açıklamada, "IKBY'nin referandum kararı meşru değil ve anayasa maddelerine aykırıdır. Bu ayrıca merkezi yönetim yetkilerini aşmaktır." denildi.

"Referanduma Kerkük ve tartışmalı bölgelerin de dahil edilmesine karşıyız." ifadelerine yer verilen açıklamada, referandum adımının Irak'ın egemenliği ve güvenliğini tehdit ettiği ve ülkenin bölünmesine yol açacağı vurgulandı.

Açıklamada, koalisyon olarak BM Genel Sekreteri Irak Temsilcisine konuyla ilgili tutumlarını içeren mektup sunacakları da kaydedildi

AA

referandum , ıkyb , ırak , birleşmiş milletler , bm