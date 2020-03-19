BM'den Türkiye'ye şok suçlama!

Nordic Monitor’un haberine göre Birleşmiş Milletler Yaptırımlar Komitesi, Türkiye’nin cihatçı gruplarla ilişkilerini açıkladı. Türkiye’nin bu gruplarla ilişkisini ilk 2014 yılında dile getirildiğinden bahseden BM, Türkiye Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu’nun El-Nusra’nın terör örgütü olarak tanınmasından sonraki eleştirilerini de örnek gösterdi.

İşte Nordic Monitor’un haberi:

Suriye iç savaşının ilk günlerinden bu yana, Türkiye, çoğunlukla Beşar Esad’a karşı savaşan Sünni isyancılara destek verdi. AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hükümeti her türlü radikal grup için verimli bir ortam önerdi ve Nusrah’ın Suriye’de yükselişine katkıda bulundu. BM’nin raporu, bu süreçte önemli rol oynayan kişi ve grupları içermektedir.

Türkiye’nin El-Nusrah ile ilişkisi ilk kez 11 Eylül 2014 tarihinde bir Atlantik Konseyi toplantısında ABD’nin Türkiye büyükelçisi olarak görev yapan Francis Ricciardone tarafından dile getirildi. Ricciardone, Ankara’nın Nusrah dahil gruplarla ilişkisinin altını çizdi.

Benzer şekilde, bir ABD Savunma İstihbarat Teşkilatı raporu, Nusrah Cephesi’nin “Türk ve Katar hükümetlerinin unsurlarından lojistik, mali ve maddi yardım aldıkları” sonucuna vardıkları bir rapor hazırladı. 2 Haziran 2016 tarihli rapor, Suriye’deki büyük grupların durumunun ayrıntılı bir şekilde raporlamış ve Nusrah’ın asker alımının artması nedeniyle sayılarının 10.400 kişiye çıktığı görülmüştür.

Türk hükümeti, uluslararası toplumun uyarılarına kulak asmadı ve Nusrah’ı Esad’ı devirmek için alternatif bir araç olarak gördü. Örneğin, Türkiye’nin New York’taki BM ofisinin daimi temsilcisi ve dışişleri bakanlığının eski müsteşarı Feridun Sinirlioğlu, 2013 yılında El Nusrah’ın terör örgütü olarak tanınmasıyla ilgili eleştirilerini dile getirdi ve Amerikalı meslektaşlarına bunun daha önemli olduğunu söyledi. Tolga Tanış’ın Hürriyet gazetesinin eski Washington muhabiri el-Nusrah gibi gruplar yerine Suriye rejiminin yarattığı iddia edilen kaosa odaklandı.

KARAR NE DİYOR?

BM Güvenlik Konseyi’nin 2368 (2017) sayılı kararı, IŞİD ve El-Kaide Yaptırımları Listesi’nde belirtilen kişi, grup, teşebbüs ve birimlere yönelik bireysel hedefli yaptırımlar uygulamaktadır. Kararın 55. paragrafı uyarınca, komite listeleme nedenlerinin açıklayıcı bir özetini erişilebilir kılmaktadır. Yaptırımlar listesi şu anda 260 kişi ve 89 kurumun adlarını içeriyor.