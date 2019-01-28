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  4. 28 Ocak 2019 17:56

Bu fotoğraf ülkede kriz yarattı

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'in, Sünni olan kadın büyükelçi Beluç Hümeyra Rigi ile fotoğraf çektirmesi ülkede tepkilere yol açtı.

Bu fotoğraf ülkede kriz yarattı
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İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, ülkedeki muhafazakar kanat tarafından Zarif'in, Brunei Büyükelçisi olarak atanan Rigi ile fotoğraf çektirmesi nedeniyle sosyal medya üzerinden gösterilen tepkiye ilişkin yaptığı açıklamada, bunun rutin bir uygulama olduğunu ifade etti.

Kasımi, büyükelçilerin göreve başladıklarında adet olduğu üzere Dışişleri Bakanı ile bir araya geldiklerini ve hatıra fotoğrafı çektirdiklerini hatırlatarak, bunun ülkede iyi bir gelenek olduğunu belirtti.

Kasımi, "Dışişleri Bakanlığının yaklaşımı kadın ve Sünni potansiyelden diplomasi alanında daha fazla yararlanma yönündedir" dedi.

Kasımi, hatıra fotoğrafına gösterilen tepkileri eleştirerek, "Bu tür konuların hala bazıları için kabul edilemez ve hazmedilemez olarak görülmesi çok şaşırtıcı" değerlendirmesinde bulundu.

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