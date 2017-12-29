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  4. 29 Aralık 2017 22:02

Bu fotoğrafla akıllara kazınmıştı... Büyük rezalet !

Twitter, İsrail askerine yumruk kaldırdığı fotoğrafıyla akıllarda kalan kızın hesabını kapattı.

Bu fotoğrafla akıllara kazınmıştı... Büyük rezalet !
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Twitter, İsrail askerine meydan okuduğu için Türkiye'de 'Hanzala Cesaret Ödülü' alan 16 yaşındaki Filistinli aktivist Ahed Tamimi'nin hesabını sildi.

Twitter, İsrail askerine meydan okuduğu için Türkiye'de 'Hanzala Cesaret Ödülü' alan 16 yaşındaki Filistinli Ahed Tamimi'nin hesabını şiddet içerikleri yer aldığı gerekçesiyle sildi.

Öte yandan Tamimi'nin destekçileri de dayanışmalarına devam etmek için başka bir hesap açtı. Tamimi'ye sosyal medyadan büyük destek başladı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLE GÖRÜŞMÜŞTÜ

2012 yılında Başakşehir Belediyesi'nin davetlisi olarak Türkiye'ye gelen Ahed Tamimi'ye İsrail askerine meydan okuduğu için Türkiye'de 'Hanzala Cesaret Ödülü' verilmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başakşehir Belediyesi'nin davetlisi olarak Türkiye'ye gelen ve Şanlıurfa'da bulunan Filistinli Tamimi ile görüşmüştü.

twitter , türkiye , israil
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