Buzlar eriyor... İran ile İngiltere arasında bir ilk

İngiltere'nin Ortadoğu'dan Sorumlu Bakanı Alistair Burt İran'ın başkenti Tahran'da. Burst'ün ziyareti İran ve İngiltere ilişkileri için bir ilk özelliği taşıyor.

İngiltere'nin Ortadoğu'dan Sorumlu Bakanı Alistair Burt, Suriye ve Yemen ile ilgili görüşmelerde bulunmak için İran'ın başkenti Tahran'a gitti.

AYLAR SONRA BİR İLK

Burt'ün İran ziyareti de bir ilk özelliği taşıyor. Amerika'nın İran'la nükleer anlaşmadan çekilmesinin ardından ilk kez bir İngiliz bakan İran'a gitmiş oldu.

TRUMP FELAKET ANLAŞMASI DEMİŞTİ

ABD Başkanı Donald Trump göreve başlamasının ardından 'felaket anlaşması' olarak tanımladığı nükleer anlaşmadan çekildiklerini açıklamıştı.

6 ülkenin İran ile imzaladığı nükleer anlaşmadan ülkesini çeken ABD Başkanı Trump anlaşmanın İran'ın bölgedeki hamlelerini kısıtlamaması ve ülkenin füze denemelerine engel olmaması nedeniyle kötü bir anlaşma olduğunu ifade etmişti.