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  4. 12 Haziran 2017 11:25

Cenazesi ortada kaldı !

Katar topraklarında hayatını kaybeden bir Suudinin cenazesi yasak nedeniyle ailesine teslim edilemedi.

Cenazesi ortada kaldı !
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Suudi arabistan'ın başını çektiği komşuları tarafından diplomatik ablukaya alınan Katar'dan en dramatik haber geldi. Bir haftadır tecrit edilen ülkede yaşamını yitiren bir Suudi Arabistan vatandaşının cenazesi ortada kaldı.

Sosyal medyaya da yansıyan habere göre Riyad yönetiminin izin vermemesi nedeniyle akrabalar cenazeyi almak için Katar'a gelemedi. Doha yönetiminin cenazeyi gönderme girişimi de yine Suudi Arabistan tarafından engellendi.

Yüzlerce Katarlının, saygılarını göstermek için öldüğü topraklara gömülen Suudi vatandaşının cenazesine katıldığı bildiriliyor. 

Katar Ulusal İnsan Hakları Komisyonu (NHRC), tecritin yol açtığı insan haklarını dünyaya ilan edeceğini duyurdu.

suudi arabistan , katar