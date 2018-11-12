Cerablus'ta bomba yüklü araçla saldırı: Ölü ve yaralılar var

Fırat Kalkanı Harekatı ile terörden temizlenen Cerablus’ta askeri karakolun önünde bomba yüklü araç infilak etti. Patlama sonucu 2 kişi hayatını kaybederken, 20 kişinin yaralandığı aktarıldı. Patlama sonucu yaralanan 20 kişiden 5’inin durumunun ağır olduğu bildirildi.



Yerel kaynaklardan alınan bilgilere göre, patlamada yaralananlardan 2’sinin tedavisi için Türkiye’deki hastaneye getirildiği öğrenilirken, olay yerine sivil savunma ekiplerinin sevk edildiği bildirildi.

Saldırıyı ise henüz üstlenen olmadı.