Çin ordusu Esed'e destek için Türkiye sınırına geliyor

Esed rejiminin, İdlib’e saldırıya hazırlandığına yönelik bilgiler artarken, Çin'den ilginç bir çıkış geldi. Pekin'in Şam Büyükelçisi Qi Qianjin, Suriye merkezli Al-Watan gazetesine verdiği söyleşide, Çin yönetiminin, İdlib'e saldırıya hazırlanan Esed rejimine destek olmak amacıyla ülkeye asker konuşlandırabileceğini belirtti.

Büyükelçi Qi, "Çin ordusunun bir şekilde rejimin İdlib veya başka bölgelerdeki saldırılarına destek olma konusunda istekli olduğu" değerlendirmesini yaptı. Çin askeri ateşesi Wong Roy Chang da aynı gazeteye yaptığı açıklamada, Esed rejimi ordusu ile Çin ordusu arasında halihazırda işbirliği bulunduğunu ve Çin'in bu ilişkiyi geliştirmeyi istediğini söyledi. Çin bugüne kadar, Esed rejimine siyasi destek vermiş ve ülkenin yeniden inşasına destek olabileceğini belirtmiş ancak askeri destek konusunda net bir tutum takınmamıştı. Çin'in ilk etapta Esed rejimine destek amacıyla sınırlı sayıda özel kuvvet askerini ve askeri danışmanı ülkeye gönderebileceği değerlendiriliyor.