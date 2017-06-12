Çırılçıplak kadın ortalığı karıştırdı !

Kudüs'te Ağlama Duvarı'na çırılçıplak gelen genç kadın ortalığı karıştırdı. Kadın kimseyi dinlemeden sadece erkeklerin ibadet ettiği bölüme doğru yürüdü.

Kimse onu durduramadı. 23 yaşındaki genç kadın çırılçıplak bir şekilde Kudüs'te Yahudiler için kutsal sayılan Ağlama Duvarı'na geldi.

Kadını görenler çığlıklar atıp ağlamaya başladı. Hızlıca genç kadının üzerini örtmeye onu giydirmeye çalışan kadınşarın çabası boşa çıktı. Kadın giyinmeyi reddetti ve kimseyi dinlemeden erkeklerin dua edebildiği alana doğru yürüdü.

Kadının alana girişi iki güvenlik görevlisi tarafından engellendi. Görgü tanıkları güvenlik görevlilerinin bu kez kadının başına bir şey gelmemesi için hızlıca üzerine örttüğünü söylüyor.

Yahudi inancına göre Ağlama Duvarı'nda kadın ve erkekler ayrı alanlarda dua ediyor. Israil televizyonuna konuşan bir görgü tanığı "Oraya geldiğinde üzerinde giysiler vardı. Yavaş yavaş çıkarmaya başadlı. Eğer bu bir provokasyonsa kadın oldukça kakarşı görünüyordu" dedi.

Adı açıklanmayan kadının anne babası ise kızlarının akıl sağlığı ile ilgili sorunlar yaşadığını belirtti.