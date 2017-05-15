CANLI MAÇ İŞTE BURSASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇININ KADROLARI !
Kral böyle yakalandı ! Cezası var...
Kral böyle yakalandı ! Cezası var...
Teröristler kaçıyor JÖH kovalıyor: 1 asker yaralı
Teröristler kaçıyor JÖH kovalıyor: 1 asker yaralı
Gazeteci Oğuz Güven hakkında flaş karar !
Gazeteci Oğuz Güven hakkında flaş karar !
PKK'lı teröristler gazeteci kaçırdı
PKK'lı teröristler gazeteci kaçırdı
Ordu'da 7 katlı otel alev alev yanıyor
Ordu'da 7 katlı otel alev alev yanıyor
TRT'nin yeni Genel Müdürü belli oldu
TRT'nin yeni Genel Müdürü belli oldu
Diyarbakır'dan acı haber ! Bugün de şehidimiz var
Diyarbakır'dan acı haber ! Bugün de şehidimiz var
Şener Şen, Mehmet Ali Erbil ile Şafak Sezer'i yalvarttı
Şener Şen, Mehmet Ali Erbil ile Şafak Sezer'i yalvarttı
  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Ortadoğu
  4. 15 Mayıs 2017 17:08

Cumhurbaşkanı adaylığındna çekildi

Tahran Belediye Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, İran Cumhurbaşkanlığı yarışındna çekildiğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı adaylığındna çekildi
A+ A-

Tahran Belediye Başkanı Muhammed Bakır Galibaf İran cumhurbaşkanlığı yarışından çekildiğini bildirerek İbrahim Reisi'ye destek olacağını açıkladı.

İran'da Cuma günü düzenlenecek cumhurbaşkanlığı seçimleri adaylarından Tahran Belediye Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, İbrahim Reisi lehine seçimlerden çekildiği duyurdu.

Tahran Belediye Başkanı Muhammed Bakır Galibaf yaptığı açıklamada, "Devrimci güçlerin birliğini korumak için önemli bir karar almalıyım... Ülkenin dört bir yanındaki destekçilere kardeşim İbrahim Raisi'nin seçimi kazanmasına yardımcı olmak için tüm kapasitelerini kullanmalarını rica ediyorum" diye seslendi.

Vatan

iran cumhurbaşkanlığı , tahran belediye başkanı , muhammed bakır galibaf