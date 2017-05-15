Cumhurbaşkanı adaylığındna çekildi

Tahran Belediye Başkanı Muhammed Bakır Galibaf İran cumhurbaşkanlığı yarışından çekildiğini bildirerek İbrahim Reisi'ye destek olacağını açıkladı.

İran'da Cuma günü düzenlenecek cumhurbaşkanlığı seçimleri adaylarından Tahran Belediye Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, İbrahim Reisi lehine seçimlerden çekildiği duyurdu.



Tahran Belediye Başkanı Muhammed Bakır Galibaf yaptığı açıklamada, "Devrimci güçlerin birliğini korumak için önemli bir karar almalıyım... Ülkenin dört bir yanındaki destekçilere kardeşim İbrahim Raisi'nin seçimi kazanmasına yardımcı olmak için tüm kapasitelerini kullanmalarını rica ediyorum" diye seslendi.