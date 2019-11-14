Cumhurbaşkanı'nın sözleri ülkeyi karıştırdı

Bir aydır süren eylemlerde ilk kez bir can kaybı yaşandı. Başbakan Saad el-Hariri’nin 29 Ekim’deki istifasının ardından gösteriler nispeten hız kesmişti. Cumhurbaşkanı Avn önceki günkü televizyon konuşmasında, 17 Ekim’den bu yana eylemlerini sürdüren protestoculara hitaben, “Sorunların ve taleplerin ne olduğunu anladık. Yapılan hataları düzeltmeye de hazırız ancak davranışlarınızla ülkeyi yıkmayın, harap etmeyin, resmi kurumların çalışmasına engel olmayın. Yolların kapatılması ve eğitimin aksatılması ülkeyi felç ediyor. Eğer yönetimde beğendikleri kimse yoksa çekip gitsinler” demişti.

İLK CAN KAYBI

Konuşmaya tepki gösteren eylemciler, başkent Beyrut’ta yeniden yolları trafiğe kapatarak protestolarına hız verdi. Eylemler sırasında 38 yaşında Ala Ebu Fakir isimli yerel politikacının bir Lübnan askerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybettiği bildirildi.