DAEŞ'IN kadın teröristleri sahada

Şimdiye kadar ellerine silah aldığı pek görülmeyen DAEŞ’li kadın teröristler, örgütün lideri El Bağdadi’ye mektup yazdıktan sonra çatışmaya başladı.

DAEŞ’in kadın teröristleri, geçen hafta terör örgütünün lideri Ebubekir El Bağdadi’ye mektup yazarak, erkekler gibi savaşmak istediklerini belirtti. İntikam almak ve erkekler gibi şehit olmak istediklerini öne süren kadınlar, mektupta şu ifadeleri kullandı:

“Açıkça ve dikkatleri çekmeden konuşmak istiyoruz. Bizim sorunumuz kız olmamız. Ancak diğer kızlar gibi değiliz ve bizim ilgimiz de onlardan farklı. Biz kılıçlarımızın gölgeleri üzerine ‘Allah’tan başka ilah yoktur!’ bayrağını çekmek istiyoruz. Ölüm bizim için hayat, hayat bizim için cihat!”

Mektuptan bir hafta sonra, Deyr ez Zor’daki DAEŞ’li kadınların çatışmaya girdiğini gösteren fotoğraflar sosyal medyada yayımlandı.

Şimdiye kadar DAEŞ’li kadın teröristlerin ellerine silah aldıkları pek görülmedi. Ancak terör örgütünün gazetesinin Ekim sayısında, kadınların çatışmalara doğrudan katılımının artık zorunlu görüldüğü belirtilmişti.