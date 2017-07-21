DEAŞ gerilla savaşına hazırlanıyor

Reuters ajansına konuşan ABD destekli Irak güçlerinden yetkililer, IŞİD’in bireyler ve küçük grupların saldırıları üzerine kurulu savaş yöntemlerine döneceğini söyledi.

Yetkililer, birkaç ay önce, birçok DEAŞ komutanı ve savaşçısının Musul’dan ayrılarak Irak’ın kuzey doğusundaki Hemrin dağlarına geçtiğini gözlemlediklerini belirtiyor. Bu bölgeden, Irak’ın dört farklı eyaletine erişim sağlanabiliyor. Bu kişilerden bazılarının güvenlik güçleri tarafından yakalanmış olsa da, birçoğunun dağlık alana kaçmayı başardığı ve yeni operasyonlar için üsler kurdukları düşünülüyor. Irak güçleri, dokuz ay süren operasyonun ardından geçen hafta Musul’un kontrolünü yeniden ele geçirmişti. Yetkililer, Irak’ta elindeki toprakları kaybeden örgütün şimdi Kaide’nin 2003’teki Irak işgalinden sonra yürüttüğüne benzer bir savaş taktiği izleyebileceğini belirtiyor





