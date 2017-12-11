DEAŞ ile de oturup anlaşma yapmışlar !

YPG'nin omurgasını oluşturduğu Demokratik Suriye Güçleri'nin (DSG) Türkiye'ye kaçan eski sözcüsü Talal Sülo, DSG'nin DEAŞ militanlarıyla yaptığı Rakka'dan kaçışlarına izin veren anlaşmanın benzerinin Menbiç'te de yapıldığı iddiasını gündeme taşıdı.

'2000 MİLİTANA KAÇIŞ İZİNİ VERDİLER'

DSG'nin Türkiye tarafından tehdit edildiğini öne sürdüğü Sülo'ya göre Rakka'dakine benzer şekilde Menbiç'te yapılan anlaşma kapsamında 2000 DEAŞ militanına kentten çıkış izni verildi. Menbiç'in kontrolü, Ağustos 2016'da DEAŞ'den DSG'ye geçmişti.

'200 DOLARA SEYAHAT BELGESİ DE SATTILAR'

İngiliz The Times gazetesine konuşan Sülo, DSG'nin DEAŞ militanlarına belge sattığını iddia etti. "Menbiç'ten yaklaşık 2000 militan kaçtı. Onlar ayrılırken oradaydım. DSG komutanlarından belge alabildiler'' diyen eski sözcü, 'DSG'nin alt seviyedeki DEAŞ militanlarına, kendi kontrolündeki topraklarda serbestçe seyahat edebilmeleri için 200 dolara seyahat belgesi sattığını, üst düzey DEAŞ'lilerinse belgeler için çok daha fazla miktarlar ödediklerini' anlattı

'AMERİKALILARI UTANDIRIYOR'

Sülo'nun 'Türklerin gözünde yıldız bir görgü tanığı olduğunu, Kürtlerin onun baskı altında olduğunu iddia ettiğini, Amerikalıları ise utandırdığını' yazan The Times, ABD'nin eski DSG sözcüsünün açıklamalarını yalanlamaya çalıştığını aktardı. Sülo, daha önceki röportajlarında, 'YPG'nin, ABD'nin DEAŞ ile Mücadele Koalisyonu Özel Temsilcisi Brett McGurk'ün isteğiyle DSG olarak yapılandırılandırıldığını' dile getirmişti.