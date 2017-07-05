DEAŞ kanlı propaganda videosunda yine çocukları kullandı

Terör örgütü DEAŞ'ın son yayınladığı vahşet dolu videoda, IŞİD üzerinde casusluk yapmakla suçlanan kişilerin infaz görüntüleri yer alıyor.

Dehşet dolu sahnelerde yer alan Umar Al-Faruq At-Turki, Ebu Bekr El-Türkmani, Katar El-Farisi ve Hattab Al-Rusi'nin takma adları kullanan çocukların Rusça ve Türkçe dilinde konuşmaları dikkat çekti.

Videoda IŞİD ile savaşan devletlere karşı tehditler de yer aldı.

Geçtiğimiz ay da benzer şekilde, Rus Savunma Bakanlığı'nın reddetmesine karşın, IŞİD'in Rus casus diye iddia ettiği kişi de aynı şekilde infaz edilmişti.