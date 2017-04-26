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  1. 26 Nisan 2017 22:12

DEAŞ lideri Bağdadi'nin nerede olduğunu açıkladı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde bulunan Kürdistan Demokrat Partisi Musul sorumlusu DEAŞ'ın lideri Bağdadi'nin nerede saklandığını açıkladı.

DEAŞ lideri Bağdadi'nin nerede olduğunu açıkladı
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Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani liderliğindeki Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Musul sorumlusu Said Memozini, terör örgütü DEAŞ lideri Ebubeki Bağdadi'nin, Musul'un batısında saklandığını ileri sürdü.

Memozini, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bağdadi'nin Suriye'den kaçıp Musul vilayetinin batısına geçtiğini iddia etti. Memozini, Bağdadi'nin Suriye'nin Deyruz Zor bölgesinden çok az sayıda militanla birlikte Irak'a kaçtığını kaydederek "Bağdadi Deyruz Zor'dan kaçarak Musul'un batısında yer alan Baac ilçesinde saklandı." dedi.

Öte yandan, IKBY Peşmerge Bakanlığı Genel Sekreteri Cabbar Yaver ise DEAŞ liderinin Irak-Suriye sınırında henüz güvenlik güçlerinin kontrolüne geçmeyen çöl bölgelerinde az sayıda militanla gizlendiğini söyledi.

Yaver, "Musul geniş çöl bölgelerine sahip. Bağdadi'nin Irak-Suriye sınırı üzerindeki bu bölgelerde kaldığını tahmin ediyoruz." diye konuştu.

AA

bağdadi , deaş , musul , kdp