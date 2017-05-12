DEAŞ militan toplamak için telefon numarası paylaştı

DEAŞ yeni militan adaylarının kendilerine daha rahat ulaşabilmesi için bir telefon numarası yayımladı.

DEAŞ'In Arapça gazetesi Al-Naba, yeni sayısında örgütün çağrı numarasını içeren posterine bir hafta arayla ikinci defa yer verdi.

BBC İzleme Servisi'nin edindiği bilgiye göre posterde, "Çağrıyı yanıtlayın (cihat için)" ifadeleri yer alırken 'örgüte katılmayı düşünenlere verdikleri numarayı arayarak asker alma birimiyle görüşmeleri' çağrısında bulunuldu.

İlanda bu numaraya nasıl ulaşılacağı tam olarak anlatılmazken Telegram uygulaması kullanan DEAŞ destekçileri, verilen numaranın DEAŞ'ın Suriye'de kullandığı bir sabit hat olduğunu açıkladı.

DEAŞ'ın telefon numarası yayımlaması son derece sıradışı bir durum.

Örgüt Mayıs başında yine "Çağrıyı yanıtlayın" sloganıyla bir cihatçı marş yayınlayarak Müslümanları kendi saflarına katılmaya davet etmişti.

DEAŞ, Al-Naba gazetesindeki bir makalede ise Deyrizor'da 425 genç erkeği saflarına kattığını yazdı.

DEAŞ'ın yeni savaşçılar için çağrı yapmasının arkasında, Irak'taki Musul ve Suriye'deki Rakka kentleri başta olmak üzere birden fazla cephede savaşmalarından ötürü ortaya çıkan acil asker ihtiyacı olduğu düşünülüyor.

DEAŞ BAĞLANTILI HESAP INSTAGRAM'DAN ÇIKARILDI

Bu arada DEAŞ bağlantılı Naşir Haber Ajansı, örgüt propagandası için Instagram'da bir hesap oluşturdu.

Instagram ise hesabın, kuralların ihlal ettiği gerekçesiyle kapattı.

Hesaptan kapatılmadan önce bir DEAŞ videosu paylaşıldı.