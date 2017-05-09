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  4. 09 Mayıs 2017 11:25

DEAŞ, Rus ajanını infaz etti

Suriye'de terör örgütü DEAŞ'ın eline düşen Rus ajanı infaz edildi.

DEAŞ, Rus ajanını infaz etti
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Suriye ve Irak'ta toprak kaybetmeye devam eden terör örgütü IŞİD, ele geçirdiği bir Rus gizli servisi FSB için çalışan ajanı öldürdü.

Ajanın boğazının kesildiği 12 dakikalık Rusça video, Rusya'nın II. Dünya Savaşı'nın bitişini kutladığı Zafer Günü'nde yayınlandı. Suriye'de çekilen dehşet videosunda, üç esirin daha Rusça konuştuğu duyuluyor.

Terör örgütü, daha önce de benzer propaganda videoları servis etmişti. Söz konusu görüntülerde bazı Rus askerlerin ölümü yer alıyordu.



Moskova yönetimi, henüz görüntüyle ilgili bir açıklama yapmadı. Rusya Savunma Bakanlığı, Eylül 2015'ten bu yana operasyonların yürütüldüğü Suriye'de 30 kadar askerin öldüğünü daha önce duyurmuştu.

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