DEAŞ, Telafer'i ''bağımsız devlet'' ilan etti

Sputnik'in Irak'ta yayın yapan El Sumaria televizyonundan aktardığı habere göre, Telafer'deki IŞİD liderlerinin, kasabayı 'bağımsız bir devlet' ilan etmeleri sonrası emirlerine uymayanları katı bir biçimde cezalandırmakla tehdit ettiğini söyledi.

Kaynakların anlattığına göre, Telafer şu anda Arap ve yabancıların elinde, yerel idarecilerinse kasabanın yönetiminde hiçbir rolü bulunmuyor.

Musul'un 50 kilometre batısında yer alan Telafer, IŞİD militanları tarafından 2014'te ele geçirilmişti.

Irak güçleri, kasabayı militanların elinden geri almaya çalışıyor





