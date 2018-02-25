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  4. 25 Şubat 2018 17:52

DEAŞ üyesi 16 Türk kadına idam cezası

Terör örgütü DEAŞ üyesi olan 16 Türk vatandaşı olan kadının idam cezasına çarptırıldığı bildirildi.

DEAŞ üyesi 16 Türk kadına idam cezası
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AFP haber ajansının haberine göre, Irak'ta görülen davada, terör örgütü DEAŞ'a üye olmak suçlamasıyla yargılanan 16 Türkiye vatandaşı kadın suçlu bulundu ve idam cezasına çarptırıldı.

Irak devleti, başta Musul olmak üzere sınırları içerisinde DEAŞ'ın elindeki yerleri geri aldıktan sonra çok sayıda kadın ve çocuğu da gözaltına almıştı. 

En az 560 kadının ve 600 çocuğun DEAŞ üyesi olmak ya da DEAŞ'lıların akrabası olmak suçlamalarıyla gözaltına alındığı ve yargılama süreçlerinin başlatıldığı ifade ediliyor.

Ocak ayında Alman bir kadın DEAŞ'a lojistik destek verme suçlamasıyla idam cezasına çarptırılmıştı.

Şubat ayı başında da yine bir Türk vatandaşı kadına idam cezası verilmişti.

deaş , ırak , türk
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