DEAŞ'ın Deyrizor'a hareket ettiği iddia edildi

Terör örgütü DAEŞ, ABD öncülüğündeki koalisyonun desteklediği Suriye Demokratik Güçleri'nin başkent Rakka'ya adım adım yaklaşmasıyla kenti terk etmeye başladı. ABD Savunma Bakanlığı yetkilileri tarafından yapılan açıklamalar terör örgütünün üst düzey yöneticilerinin aileleriyle birlikte kısmen DAEŞ'in kontrolündeki Suriye'nin Deyrizor'un Mayadin kaçtığını gösteriyor.

DAEŞ'in 2014 yılında başkent olarak ilan ettiği Rakka'yı örgütün lideri Ebu Bekir el-Bağdadi'nin de terkettiği gelen bilgiler arasında. Ayrıca kentte bulunan militan sayısının da azaldığı ifade ediliyor. ABD ordusu DAEŞ'in Mayadin'e iki bine yakın militanını göndererek bölgedeki savunmayı güçlendirdiğini belirtti.

GERİ ÇEKİLME BİR STRATEJİ Mİ?

DAEŞ'in kentte etkinliğini azaltması örgütün Rakka'yı terkettiği anlamına gelmiyor. Terör örgütü 2014 yılında da benzer bir taktik uygulayarak rakiplerini alt etmişti. 2014 yılında Rakka'nın kontolü için, Nusra Cephesi, Ahrar-ül Şam ve Suriye ordusuyla verdiği mücadeleyi benzer bir taktikle kazanmıştı.

Geçici bir süre kentten çekilen DAEŞ, rakiplerinin gevşemesiyle geniş çaplı saldırılar düzenlenmiş ve ağır zayiatlarla onları safdışı bırakmıştı. Bu nedenle DAEŞ'in benzer bir stratejiyle kenti terketmiş olabileceği

SDG TABKA'YA GİRDİ

Suriye'de Arap ve Kürt birliklerden kurulu ABD destekli Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG), uzun süredir DAEŞ işgalindeki Tabka kentine girdiği bildirildi. DAEŞ'in Suriye'de başkent ilan ettiği Rakka'nın güneyinde yer alan Tabka, IŞİD'e karşı mücadalede önemli bir konuma sahip.

Suriye Demokratik Güçleri'nin Tabka'ya, ABD'nin düzenlediği hava saldırılarının desteğiyle girdiği bilgisi verildi. Merkezi Londra'da bulunan Suriye İnsan Hakları Gözlemevi de, SDG'nin Tabka'ya ulaşması için ABD tarafından yoğun hava saldırıları düzenlendiğini açıkladı. Gözlemevi ayrıca, bu saldırıların, kentten kaçmaya çalışan sivillerin bulunduğu bir araca da isabet ettiğini ve üç kadın ile beş çocuğun hayatını kaybettiğini açıkladı.

Rakka'ya 55 kilometre mesafedeki Tabka kenti, Rakka'nın geri alınması için büyük bir öneme sahip. ABD destekli Suriye Demokratik Güçleri, DAEŞ'in elindeki Rakka'yı geri almak üzere 2016 Kasım ayında operasyon başlatmıştı. Operasyon kapsamında Rakka civarındaki bölgelerin büyük bir bölümünün geri alındığı belirtiliyor. SDG içindeki Kürt birliklerin en büyük bölümünü, PKK'nın Suriye kolu "Halk Koruma Birlikleri" (YPG) oluşturuyor.