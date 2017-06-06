DEAŞ'ın kalesi Rakka'ya saldırı başladı

ABD'nin desteklediği ve çoğunluğu PKK'nın Suriye uzantısı YPG'lilerden oluşan Suriye Demokratik Güçleri (SDF), bugün IŞİD'in kalesi Rakka'ya operasyon başlattı.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, terör örgütünün kalesine doğru harekete geçen SDF güçlerinin kentin kuzeyindeki askeri üs ve doğusundaki El Maşlab semtini hedef aldığını bildiriyor.

SDF SözcüsüTalal Silo “Rakka operasyonu oldukça şiddetli olacak. Çünkü IŞİD ellerinde kalan son kaleyi savunmak için ölecek” açıklamasını yaptı.

YPG'liler, geçen yıl yaz mevsiminden bu yana adım adım Rakka'nın etrafını çevirdi. Son olarak geçen ay ABD'nin ağır silahları nakletmesiyle operasyonun başlaması bekleniyordu.

Başbakan Binali Yıldırım, hafta sonu yaptığı açıklamada, Rakka operasyonunun başladığını söylemişti. Yıldırım, ABD'lilerin operasyon başlamadan Türkiye'ye bilgi verdiğini aktarmıştı.

Türkiye, ABD'nin ağır silahlar vererek arkasında durduğu YPG'nin Rakka operasyonunda yer almasını istemiyor. Ancak Ankara-Washington hattındaki temaslardan sonuç çıkmadı ve Pentagon YPG ile birlikte yürümeye karar verdi.

Son sığınak

Rakka, elindeki en büyük kent Musul'u kaybetmek üzere olan IŞİD'in son sığınağı. Örgütün batıdaki en büyük merkezi El Bab ise, Fırat Kalkanı Harekâtı'yla 23 Şubat tarihinde geri alındı.

IŞİD, geçen yıl elindeki toprakların dörtte birini kaybetti. 2014'ten bu yana Irak'ta kaybettiği alan ise yüzde 75'in üstünde. Kanlı örgüt, Irak Felluce ve Libya Sirte gibi çok önemli kalelerini yitirdi.

Rakka: Küresel terör ağının başkenti

İngiltere'den Avustralya'ya, Filipinler'den ABD'ye dünyanın her yerinde saldırı düzenleyen küresel terör ağı IŞİD, bugüne kadar 30'dan fazla ülkeyi hedef aldı. Sayıları 150'yi aşan saldırıların bazıları doğrudan örgüte üye teröristler tarafından yapıldı, bazılarında ise yerel militanlar kullanıldı.

Amerikan CNN International'ın Şubat ayında yaptığı derlemeye göre, beş kıtayı kana bulayan saldırılarda 2 binden fazla insan öldü. Irak ve Suriye'deki savaşta ölenlerin sayısı ise tam bilinmiyor. Örgütün katlettiği sivil veya askerlerin on binlerce olduğu tahmin ediliyor.