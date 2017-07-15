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  4. 15 Temmuz 2017 10:43

DEAŞ'ın yeni lideri o mu olacak ?

DEAŞ'ın öldürülen elebaşısı Bağdadi'nin yerine geçecek isim için Arap basını bir ismi telaffuz etmeye başladı.

DEAŞ'ın yeni lideri o mu olacak ?
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DEAŞ’in sözde halifesi Ebubekir el Bağdadi’nin ardından örgüte kimin liderlik edeceği açıklanmamıştı. DEAŞ tarafından yapılan açıklamada örgütün birlikte kalması gerektiği belirtilse de net bir isim açıklanmaması dünya kamuoyunda merak uyandırmıştı.

Bugün Arap basını Libya’dan bir ismi konuşmaya başladı. Al Arabiya, son dönemde sık sık yenilgi alan DEAŞ’in Bağdadi’den sonra yerine geçecek en olası ismi açıkladı. Al Arabiya’ya göre örgütün Libya’daki üst düzey ismi Celaleddin el Tunisi, Bağdadi’nin yerine geçecek.

Tunuslu olduğu bilinen ve gerçek adı Muhammed Bin Salem el Ayuni olan terörist 1982 doğumlu ve 90’larda Fransa’ya iltica edip Fransız vatadaşlığı almaya hak kazandı.

2011’de Tunus’ta yaşanan Arap Baharı’yla birlikte Tunus’a giden el Ayuni, daha sonra Suriye’ye giderek DEAŞ’e katılmıştı.

 

Celaleddin el Tunisi , DEAŞ