DEAŞ'lı teröristler kadın kılığında yakalandı

Irak'ın en büyük ikinci kenti Musul'u binlerce teröristini kurban vermesine rağmen 9 Temmuz'da kaybeden terör örgütü IŞİD'in bazı militanları, kentten kadın kılığına girerek kaçmaya çalıştı.

Ordu birlikleri, kadın kılığında yakalanan IŞİD teröristlerinin fotoğraflarını yayınladı. Fotoğraflarda bazı militanların makyaj yaptıkları ancak sakal traşı olmayı unuttukları görülüyor. Bir terörist ise sahte sutyen takarak kalabalığın arasına karışmış.

Amerikan Associated Press (AP) haber ajansı, Irakaskerlerinin ele geçirdiği bazı teröristlerin tutulduğu hapishanenin fotoğraflarını hafta içi geçmişti. Katil sürüsünden yaklaşık 400'ü birkaç küçük odada üst üste tutuluyor ve 45 dereceyi bulan sıcak hava altında kıpırdamadan bekletiliyor.





265 gün süren Musul operasyonunda, 20 bini aşkın terörist öldürüldü. Bu rakam, başlangıçtaki tahminleri aşıyor. Zira, operasyondan önce Musul'da 6 bin kadar IŞİD'linin bulunduğu tahmin ediliyordu.