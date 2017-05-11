DEAŞ'lılar Rakka'dan kaçmaya başladı

Suriye'nin kuzeyindeki üç hapishaneyi gezen BBC muhabiri Sommerville, IŞİD teröristlerinin adlarının bir deftere yazılarak kayıt altına alındığını bildiriyor. Çok sayıda IŞİD'linin örgütün kalesi Rakka'dan kaçtığını ve güvenli bölgelere ulaştığını aktaran muhabir, Twitter hesabından birçok kimlik fotoğrafı paylaştı.

Sommerville'e bilgi veren bir firari IŞİD'li, Rakka'daki hapishanelerin kaçmak isteyenlerle tıka basa dolu olduğunu söylüyor.

BBC muhabiri Quentin Sommerville, terör örgütü IŞİD'den kaçan militanlarla görüştü. Sommerwille, Suriye'nin kuzeyindeki üç hapishaneyi üç günde gezdi.

Muhalifler tarafından yakalanıp hapsedilen teröristlerin kaydı, bir defterde tutuluyor. Onlardan biri, Fransız vatandaşı Muhammed Atalla. IŞİD'e katılan Atalla, şimdi evine dönmek istiyor ancak bu kez de Fransa tarafından kabul edilmiyor. Eşi Sara ile birlikte Sommerwille'e konuşan Atalla'ya göre, Suriye çocukların büyüyeceği bir yer değil. IŞİD adına savaşırken çocuk sahibi olan çift Rakka'dan kaçmayı başarmış.

Ülkesine dönmek istemeyen Mısırlı bir terörist ise, "Sisi'yi biliyorsunuz, hemen idam edilirim" diyor.

Twitter hesabından birçok kimlik fotoğrafı paylaşan BBC muhabiri, çok sayıda IŞİD teröristinin Rakka'dan kaçtığını ve Suriye'deki güvenli bölgelere ulaştığını bildiriyor. BBC muhabirine bilgi veren bir firari IŞİD'li, Rakka'daki hapishanelerin örgütten kaçmak isteyenlerle tıka basa dolu olduğunu söylüyor.

Hapishaneyi elinde tutan muhaliflerin komutanına göre, Avrupa ülkeleri IŞİD'den kaçan militanların geri dönüşü için daha fazla çaba göstermeli.

Türkiye'nin sınır ötesi Fırat Kalkanı Harekâtı'yla terör örgütünden temizlediği El Bab'da doğan bir militan, muhabirin "Neden IŞİD'e katıldın?" sorusunu "Kürtlerin benim memleketimi almalarını durdurmak için" yanıtını veriyor.

Tabka'yı kaybettiler

Irak'ın en büyük ikinci kenti Musul'da artık sadece birkaç mahalleyi elinde tutan terör örgütü IŞİD, son olarak Suriye'deki kalesi Rakka'nın batısındaki Tabka'yı da kaybetti. Halep yolundaki Tabka'nın düşmesi, ABD'nin desteklediği YPG'lilerin aylardır süren kuşatma operasyonunda atılan en önemli adımlardan biri.

Saldırı hemen başlayabilir

Washington yönetimi, önceki gün terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG'lilere ağır silah verileceğini duyurdu. Başkan Donald Trump'ın silah sevkiyatına onay vermesiyle, Rakka'ya saldırının kısa sürede başlayacağı tahmin ediliyor.

Koalisyonun sözcüsü ABD'li Albay John Dorrian, "Verilecek silahların bir kısmı zaten bölgede ve bir kısmının çok hızlı şekilde dağıtımına başlanmış bile olabilir" dedi. Dorrian'ın verdiği bilgiye göre, ABD'nin bölgeye göndereceği yeni silahlar arasında bomba yüklü zırhlı araçları imha edebilecek tanksavarlar da bulunacak.

Türkiye YPG'nin yer almasına karşı çıkıyor

Türkiye, ABD'ye YPG'nin operasyondan çıkarılıp IŞİD karşıtı koalisyonda bulunan ülkelerin özel kuvvetler askerleriyle Rakka'ya saldırmasını önerdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gelecek hafta Başkan Trump tarafından Beyaz Saray'da ağırlanacak. Görüşmenin en önemli gündem maddesi, YPG'ye verilen silahlar ve Rakka operasyonu olacak.

Topraklarının üçte ikisini kaybetti

IŞİD, geçen yıl elindeki toprakların dörtte birini kaybetti. 2014'ten bu yana Irak'ta kaybettiği alan ise yüzde 65. Irak'ta Felluce ve Libya’da Sirte gibi kentlerden temizlenen kanlı örgüt, Musul'u da kaybetmesi halinde yalnızca Rakka'ya sıkışacak.