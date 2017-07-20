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  4. 20 Temmuz 2017 16:46

DEAŞ'ta yeni dönem ! ''Saddam'ın istihbaratçıları...''

DEAŞ'ın kaybettiği topraklar sonrası Saddam Hüseyin'in dönemindeki istihbaratçıların DEAŞ'a yeni dönemde liderlik edeceği iddia ediliyor.

DEAŞ'ta yeni dönem ! ''Saddam'ın istihbaratçıları...''
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Reuters'ın haberine göre terör örgütü DEAŞ'ın Irak'ta yaşadığı toprak kayıpları sonrası strateji değişikliğine gittiğini ve bir gerilla savaşına hazırlandığı öne sürülüyor. Saddam Hüseyin dönemindeki istihbaratçıların DEAŞ'ın yeni dönemdeki liderleri olacağı tahminini yapılıyor. Analize göre terör örgütü yeni dönemde muhalifleri kendilerine katmaya çalışıp gerilla savaşına yönelecek.

Reuters haber ajansına konuşan Iraklı ve Kürt yetkililer terör örgütü DEAŞ'ın, bireyler ve küçük grupların saldırıları üzerine kurulu savaş yöntemlerine döneceğini söyledi.

Yetkililer, birkaç ay önce, birçok üst düzey DEAŞ'lının Musul'dan ayrılarak Irak'ın kuzey doğusundaki Hamrin dağlarına geçtiğini gözlemlediklerini belirtiyor. Bu bölgeden, Irak'ın dört farklı eyaletine erişim sağlanabiliyor.

Bu kişilerden bazılarının güvenlik güçleri tarafından yakalanmış olsa da, birçoğunun dağlık alana kaçmayı başardığı ve yeni operasyonlar için üsler kurdukları düşünülüyor.

Irak güçleri, dokuz ay süren operasyonun ardından geçtiğimiz hafta Musul'un kontrolünü yeniden ele geçirmişti.

Yetkililer, Irak'ta elinde bulunan toprakları kaybeden örgütün şimdi, El Kaide'nin 2003'teki Irak işgalinden sonra yürüttüğüne benzer bir savaş taktiği izleyebileceğini belirtiyor.

Belli bir süre zarfında El Kaide, hemen hemen her gün bombalı araç saldırıları ve intihar saldırıları düzenlemişti.

Reuters'a konuşan üst düzey Kürt terörle mücadele yetkilisi Lahur Talabani, "Çok daha zor günlerin gelmekte olduğunu düşünüyorum" diyor.

'SADDAM'IN İSTİHBARATÇILARI DEAŞ'DA 

Yetkililer, Saddam Hüseyin dönemindeki istihbaratçıların DEAŞ'ın yeni dönemdeki liderleri olacağı tahminini yapıyor.

Onlara göre DEAŞ, yeni dönemde 'halifeliğin inşasına' odaklanmak yerine muhalif Sünni Müslümanları kendine katmaya çalışacak ve gerilla savaşına yoğunlaşacak.

Peki, konvansiyel savaş için donanımlı olan Irak ordusu, çölden ya da dağlardan gelip saldırılar düzenleyen ve sonra yeniden yok olan küçük militan grupları ya da uyuyan hücrelerle nasıl baş edecek?

ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin komutanı, Korgeneral Steve Townsend gazetecilere yaptığı açıklamada bu konuyla ilgili şunları söyledi:

"Müttefikimiz Irak güvenlik güçleri belli bir noktada silahlı isyancılara karşı koyma tarzı operasyonlarla uğraşmak zorunda kalacak. Biz halihazırda, eğitimlerimizi bir sonraki DEAŞ  taktiklerine uygun şekilde değiştirmeye başlamak için çaba sarf ediyoruz".

BBC Türkçe

saddam , gerilla savaş , istihbaratçı
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