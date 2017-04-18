DEAŞ'tan referandum sonrası yeni tehdit

Suriye’de 2011’de başlayan iç savaş sonrasında başlayan otorite boşluğunda ortaya çıkan ve dünya üzerinde büyük tepkiler çeken DEAŞ’ın, Anayasa Değişikliği Referandumu öncesi ve sırasında oy kullanılan yerler, oy verecek seçmenler ve siyasetçileri hedef aldığı ortaya çıktı. İstihbarat birimleri, örgütün referandum sonrasında devam eden kutlama ve protesto eylemlerindeki katılımcılara yönelik eylem arayışlarını yoğunlaştırdığını tespit etti.

Radikal dinci terör eylemleriyle bilinen DEAŞ, sosyal medya üzerinden yayımlanan Rumiyah dergisinin 8. sayısında “yasamada bulunma küfrü” başlığı altında 16 Nisan’da yapılan referandum öncesi ve sırasında oy kullanılacak yerler, oy verecek seçmenler ve siyasetçileri hedef gösterdi.

DEAŞ’ın süregelen ideolojisi ve yayınları göz önünde bulundurulduğunda terör örgütü, demokrasiyi din ve tağut bir rejim olarak kabul ediyor. Referandum sürecine katılmayı, oy vermeyi ve siyasi görevler almayı “Türkiye’de yaygın olan ve sakınılması gereken şirk ve küfürler” arasında yerveren DEAŞ, yayın organı Rumiyah dergisinde şu değerlendirmeyi yaptı:

“Tüm müvahhid kardeşlerimizden, Allah’ın hükmetme özelliğinin Allah’tan alınıp tağut (Allah'ın hükmettikleri ile hükmetmeyen bütün egemen kişi kurum ve ideolojiler) milletvekillerine verildiği, Allah’ın dışında rablerin seçildiği ve Allah’ın anayasasını dışında başka anayasalar tercih edildiği tüm oy kullanma mekanlarının hedef alınmasını istiyoruz. Oraları basın, yakın, yıkın, ateşe verin. Yeryüzünde din tamamen Allah’ın oluncaya kadar kafirleri her şirk mabetlerinde yakalayın ve öldürün”

DEAŞ’ın bu eylem talimatıyla birlikte güvenlik birimleri ülke genelinde alarma geçti. Referandum öncesinde bir çok kentte DEAŞ’a yönelik operasyonlar yapıldı. İstihbarat birimleri, referandumla ilgili açıkça eylem talimatı veren DEAŞ’ın bu eylemleri gerçekleştirmemesi sonucunda yeni eylem arayışlarına girdiğini değerlendirmeye aldı. Bu çerçevede, DEAŞ’ın referandum sonrasında devan eden kutlama ve protesto eylemlerindeki katılımcılara yönelik eylem arayışlarını yoğunlaştırdığı ve eylem arayışlarında bulunduğu bilgilerini alan istihbarat birimleri, ülke genelindeki güvenlik birimlerini uyardı.