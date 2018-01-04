SON DAKİKA
MURAT HAZİNEDAR'DAN İLK AÇIKLAMA
MERSİN'DE OKULLAR BİR GÜN TATİL EDİLDİ
Emeklilerin 2018 maaşları kuruşu kuruşuna hesaplandı
Emeklilerin 2018 maaşları kuruşu kuruşuna hesaplandı
Mersin'de okullar bir gün tatil edildi
Mersin'de okullar bir gün tatil edildi
İstanbul'da konsolosluk önünde gergin anlar ! Gözaltılar var
İstanbul'da konsolosluk önünde gergin anlar ! Gözaltılar var
Bakan Yılmaz'dan atama müjdesi ! Tarih belli oldu
Bakan Yılmaz'dan atama müjdesi ! Tarih belli oldu
CHP'den çok sert Murat Hazinedar açıklaması
CHP'den çok sert Murat Hazinedar açıklaması
Operasyonun ayak sesleri ! Sınara sevkiyat hızlandı
Operasyonun ayak sesleri ! Sınara sevkiyat hızlandı
Öğrenci servisi kaza yaptı: Çok sayıda yaralı var
Öğrenci servisi kaza yaptı: Çok sayıda yaralı var
ABD'deki davada tanık olan FETÖ'cü için flaş karar !
ABD'deki davada tanık olan FETÖ'cü için flaş karar !
  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Ortadoğu
  4. 04 Ocak 2018 20:50

DEAŞ'tan savaş ilanı ! Yine infaz videosu yayınladılar

Suriye'de bitme noktasına gelen kanlı terör örgütü DEAŞ, yayınladığı infaz videosuyla Hamas'a savaş ilan etti.

DEAŞ'tan savaş ilanı ! Yine infaz videosu yayınladılar
A+ A-

Ortadoğu’da güç kaybeden terör örgütü DEAŞ, infaz videolarına bir yenisini ekledi ve Filistinli Hamas'a  savaş ilan etti.

Mısır’ın Sina yarımadasında etkili olan DEAŞ'lı teröristler, Hamas’ın askeri kanadıyla işbirliği yaptığını iddia ettikleri eski bir örgüt militanını infaz etti. Gazze’de kontrolü elinde tutan Hamas, bölgedeki DEAŞ üyelerini daha önce defalarca bozguna uğratmıştı. Bölgede güçlü olan Hamas, Sina yarımadasında Mısır ile ilişkilerini geliştirmeye çalışıyor.

ABD merkezli SITE İstihbarat Grubu’nun çevirisini yaptığı video, ABD Başkanı Donald Trump’ın Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıyan tartışmalı konuşmasından kesitlerle başlıyor. Görüntülerin devamında, Gazze’de DEAŞ militanlarının Hamas tarafından katledildiği belirtiliyor ve Kudüs’ü koruyamadıkları gerekçesiyle Hamas’a savaş ilan ediliyor. Videoda Hamas, “Kafir Batı’nın izinden gitmekle” suçlanıyor. 

Analistler, iki grubun olası çatışmasının Gazze’de ve bölgede zaten kırılgan olan güvenlik zeminini daha da sarsacağı uyarısında bulunuyor. Gazze’de çalışmalar yapan analist Hani Habib, “Küçük bir kıvılcım bile iki tarafı silahlı bir mücadelenin içine çekebilir” diyerek tehlikenin boyutuna dikkat çekiyor.

hamas , deaş , savaş ilanı
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM