Devrim Muhafızları'ndan ABD'ye tehdit !

İran Devrim Muhafızları, ülkelerine saldırması durumunda ABD'nin Saddam Hüseyin'le aynı kaderi paylaşacağını söyledi.

Televizyonda yayımlanan İran Devrim Muhafızları açıklamasında, nükleer anlaşmadan çekilen Trump yönetimine gözdağı verildi.

Açıklamada, ABD’nin saldırması durumunda, sonunun Irak’ın devrik lideri Saddam Hüseyin’e benzeyeceği ifade edildi:

"Amerikalı liderler bu mesajı aldı: Eğer İran'a saldırırlarsa, kaderleri Saddam Hüseyin gibi olur."

1980-1988 yılları arasında İran'la savaşan Saddam Hüseyin, ABD'nin 2003'te ülkesini işgal etmesinin ardından 2006'da asılarak idam edilmişti.

ABD anlaşmadan çekildi ve...

ABD Başkanı Donald Trump, iki hafta önce ülkesinin İran ile yapılan nükleer anlaşmadan çekilme kararı aldığını duyurmuştu. Bu açıklamadan sonra, İran'a yönelik yaptırım kararları birbiri ardına açıklanıyor.

İran ile P5+1 ülkelerinin yaptığı nükleer anlaşmadan çekilen ABD, dün Devrim Muhafızları'yla ilişkili 5 İranlı'nın adını daha yaptırım listesine almıştı. Açıklamada, 5 İranlının Yemen’deki iç savaşın taraflarından biri olan Husilere verdiği desteğin cezalandırıldığı ifade edilmişti.