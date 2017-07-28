Diplomatik kriz büyüyor ! Yasaklandı

Ürdün ile İsrail arasında İsrailli bir güvenlik görevlisinin Amman'daki İsrail Büyükelçiliği'nde 2 Ürdünlüyü öldürmesi sonrası başlayan diplomatik kriz büyüyor.

Ürdün İsrail'e dönen güvenlik görevlisi hakkında soruşturma yapılana kadar, İsrail'in Ürdün Büyükelçisi ile diğer elçilik çalışanlarının ülkeye girişini yasakladığını duyurdu.

Halihazırda Doğu Kudüs'te Mescid-i Aksa'ya uyguladığı kısıtlamalar nedeniyle Türkiye ve uluslararası toplumun tepkisini çeken İsrail, Amman'daki İsrail Büyükelçiliği'nde bir İsrailli güvenlik görevlisinin 2 Ürdünlüyü öldürmesinin ardından Ürdün ile diplomatik kriz yaşıyor.



İSRAİLLİ BÜYÜKELÇİNİN ÜRDÜN'E GİRİŞİ YASAKLANDI



Ürdünlü yetkililer, cinayet hakkında İsrail'in düzgün bir soruşturma yapmasına kadar İsrail'in Ürdün Büyükelçisi ile diğer elçilik çalışanlarının ülkeye girmesini yasakladıklarını duyurdu.



ÜRDÜN KRALI'NDAN NETANYAHU'YA: KABUL EDİLEMEZ



Ürdün Kralı 2. Abdullah da 16 yaşındaki Muhammed Jawawdah ile büyükelçilik olarak kullanılan binanın sahibi olan Ürdünlüyü öldüren güvenlik görevlisinin adil bir şekilde yargılanmasını talep etti.

Abdullah, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun olaya yaklaşımını 'kışkırtıcı ve kabul edilemez' olarak niteledi.



Ürdün Ulusal Politikalar Konseyi'nde konuşan Abdullah, 'Netanyahu'nun davranışı hepimizi öfkelendirdi. Suçlunun kabul edilmeyecek bir şekilde karşılanması kışkırtıcı bir durum olduğu gibi bölgede istikrarsızlık ve aşırıcılığı da tetikleyecektir" dedi.



'SİYASİ ŞOVMENLİK YAPMAK YERİNE SORUMLULUKLARINI YERİNE GETİRMELİ'



Kral Abdullah sözlerini 'İsrail Başbakanı bu suçla ilgilenirken kişisel siyasi puan kazanmak için siyasi şovmenlik yapmak yerine, sorumluluklarını yerine getirmeli. Ve katilin yargılanması, adaletin yerine gelmesi için gerekli olan yasal önlemleri hayata geçirmeli" şeklinde sürdürdü.



Olayın ardından güvenlik görevlisi diplomatik dokunulmazlığı olduğu gerekçesiyle sorgulanamadan ülkesine dönebilmişti.



Netanyahu, 23 Temmuz'da yaşanan olayın ardından ülkesine dönen Amman Büyükelçisi Einat Şalain ve 2 Ürdünlüyü öldüren güvenlik görevlisini kabul etmişti.



Görüşme sonrası yapılan yazılı açıklamaya göre Netanyahu, "Sizi görmek beni mutlu etti. Olayın sona erdiğine sevindim. İyi bir şekilde çalıştınız. Sizi oradan çıkarmamız gerekiyordu. Bu anlık bir meseleydi ve bunun kısa bir sürede gerçekleştiğine sevindim. Sizler İsrail devletini temsil ediyorsunuz. İsrail devleti bunu hiçbir zaman unutmaz" ifadelerini kullanmıştı.



ÜRDÜN SAVCILIĞI İSRAİLLİ GÜVENLİK GÖREVLİSİNİ CİNAYETLE SUÇLADI



Diğer taraftan Ürdün savcılığı konuyla ilgili olarak harekete geçti.



Savcılık İsrailli güvenlik görevlesine iki cinayet ve ruhsatsız silah bulundurma suçlamalarını yöneltti.



Haber ajansı Petra'ya göre Savcı Akram Masaadeh güvenlik görevlisinin İsrail'de yargılanması için çağrıda bulunarak, bu talebi diplomatik yollardan da ileteceklerini aktardı.



Ürdün'deki Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından soruşturmayla ilgili yapılan açıklamada, elçiliğe mobilya kurduğu sırada 16 yaşındaki Muhammed Jawawdah ile görevli arasında sözlü tartışmanın kavgaya dönüştüğü, Jawawdah'ın görevliye tornavidayla saldırması sonrası güvenlik görevlisinin ateş açarak karşılık verdiği, olaydaJawawdahile o esnada orada bulunan daire sahibinin vurulduğu ve kaldırıldıkları hastanede hayatlarını kaybettikleri kaydedilmişti.