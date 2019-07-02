Dubai Şeyhi kaçan eşinin iadesini istedi !

Dubai Şeyhi Muhammed el Maktum’un, iki çocuğunu yanına alarak 31 milyon sterlin ile Almanya üzerinden İngiltere’ye kaçan eşi Prenses Haya’nın iadesi için İngiliz hükümetine lobi yaptığı ortaya çıktı. The Guardian gazetesi, İngiliz mahkemelerinde bir boşanma davası açıldığını, bununla birlikte Şeyh’in kendisini terk eden eşinin iadesi için siyasi girişimlerde bulunduğunu yazdı.

Habere göre Şeyh, özel kanallar aracılığıyla, Prenses’in Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) iadesi için İngiltere ile temas kurdu. Ancak İngiliz Dışişleri’nin, konunun özel bir mesele olmasından hareketle iadeyi düşünmediği belirtildi. Birleşik Arap Emirlikleri’nin Londra Büyükelçiliği ise iddiayı yalanladı.

‘BOŞANMA DAVASININ İLK DURUŞMASI BU AY’

The Guardian’ın haberinde, Londra’da bir boşanma davası açıldığı ve ilk duruşmanın bu ay görülmesinin beklendiği belirtildi. Ancak davaya ilişkin daha fazla ayrıntı verilmedi. Haberde, Prenses Haya’nın kişisel güvenliğinden endişeli olduğu da belirtildi.

ALMANYA ÜZERİNDEN KAÇMIŞTI

Eski Ürdün Kralı Hüseyin’in kızı, mevcut kral Abdullah’ın da üvey kardeşi olan 45 yaşındaki Prenses Haya’nın, 11 ve yedi yaşlarındaki kızı ve oğlunu da yanına alarak kaçtığı haberi haftasonunda duyulmuştu. Alman bir diplomat aracılığıyla önce Almanya’ya, oradan da İngiltere’ye giden Prenses Haya’nın yeni bir hayata başlayabilmek için 31 milyon euroyu da yanına aldığı belirtiliyordu.

İngiliz Kraliyet ailesi ile yakın ilişkileri bulunan ve Oxford Üniversitesi’nden mezun olan Prenses Haya’nın, İngiltere’de Kensington Sarayı’nın yakınlarında 85 milyon sterlin değerinde bir evi var.

Prenses Haya, Dubai Şeyhi ile 2004 yılında, Şeyh’in altıncı eşi olarak evlenmişti.