Dünya bunu konuşuyor ! Yasağı böyle deldiler

Kadınların erkek takımlarının maçlarını izlemek için stadyuma girmelerinin yasak olduğu İran’da, kadınlar son zamanlarda farklı yöntemler kullanarak statlara girmeyi başarıyor.

İranlı kadınlar, sevdiklerin takımın maçlarını yakından izleyebilmek için erkek kılığına girerek, bu şekilde güvenlik kontrolünü atlatıp stadyumlara girebilmeyi başarıyor.

Kendilerine sahte sakal yapan İranlı kızlar, yüzlerini destekledikleri takımın rengine boyayıp, saçlarını peruk veya şapkayla kapatıp erkek kıyafeti giyip bu şekilde müsabakaların yapıldığı alana giriyor.

Tam tersi de oluyor: Erkek çalıştırıcı kadın kılığında salona girmişti.

Ülkede ayrıca erkeklerin de kadın müsabakalarının yapıldığı salonlara girmesi yasaktır. Yaklaşık 2 ay önce İran’da yapılan 5. Asya Kadınlar Kabaddi Şampiyonası’nda Tayland takımının erkek çalıştırıcısı, salona girebilmek için başını eşarpla kapatarak, kadın kılığında içeriye girmişti.