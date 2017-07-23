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  4. 23 Temmuz 2017 17:48

Dünyanın gözü orada... Açıklama geldi

İsrail ile Filistinliler arasında yaşanan gerginlikte İsrail'den yeni bir açıklama geldi.

Dünyanın gözü orada... Açıklama geldi
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İHA'nın haberine göre, İsrail, Mescid-i Aksa girişlerine yerleştirilen ve Filistinlilerin büyük tepkisini çeken metal dedektörlerin kaldırılmayacağını ancak azaltılabileceğini açıkladı. İsrail yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, Filistinlilerle kanlı çatışmalara neden olan Mescid-i Aksa girişindeki metal dedektörlerin kaldırılmayacağı ancak cihazların azaltılabileceği belirtildi.

İsrail'de Bölgesel İşbirliği Bakanı Tzachi Hanegbi ise Mescid-i Aksa'nın etrafına yerleştirilen metal detektörlerinin kaldırılmayacağını açıkladı. Aynı zamanda Meclis Dışişleri ve Savunma Komitesi Başkanı olan Hanegbi, İsrail Ordu Radyosu'na yaptığı açıklamada "Bu metal detektörler kalacak" dedi.

Hanegbi'nin açıklamasından önce Başbakan Binyamin Netanyahu'nun metal detektörü kapıları yerine farklı türlü arama yöntemlerini değerlendirdiğine yönelik haberler basına yansımıştı.

İsrail ordusundan Tümgeneral Yoav Mordechai de Müslümanlardan kendilerine alternatifler sunmalarını talep etmiş ve "Çözümün elektronik, siber veya modern teknoloji ile yapılması gerekiyor. İsrail çözüm için hazır" demişti.

Öte yandan Müslüman temsilciler ise Mescid-i Aksa girişinde yapılacak her türlü aramaya karşı olduklarını açıkladı.

Filistin Müftülüğü'nün yaptığı açıklamada "Elektronik kapıları veya işgal güçleri tarafından Kudüs'ün tarihi ve dini yapısını etkileyebilecek tüm önlemleri reddediyoruz" ifadeleri yer aldı.

BBC Türkçe & İHA

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