Dünyanın gözü Tahran'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özel uçak "CAN" ile Suriye konulu "Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi"ne katılmak üzere saat 09.10'da İran'a hareket etti.



Erdoğan'ı Esenboğa Havalimanı'ndan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ankara Valisi Ercan Topaca, Ankara Garnizon Komutanı Korgeneral Ali Sivri ve bazı ilgililer uğurladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da İran'a gitti.

MASADA SURİYE MESELESİ OLACAK

Suriye'nin İdlib kenti başta olmak üzere bölgedeki gelişmeler ve barış arayışlarıyla ilgili bugün kritik bir zirve yapılacak. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani Tahran’da bir araya gelerek, Suriye ihtilafına kalıcı çözüm amacıyla yürütülen ortak çabaları ele alacak.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi’nden yapılan açıklamaya göre, Suriye ihtilafına kalıcı çözüm bulunması amacıyla, Astana mekanizması bağlamında sahada ve siyasi süreç kapsamında yürütülen ortak çabalar, zirve toplantısında ele alınacak. Toplantıda, ikincisi nisan ayında Türkiye’nin ev sahipliğinde gerçekleşen üçlü zirvenin ardından, meydana gelen gelişmelerin değerlendirilmesi ve ileriye yönelik atılabilecek adımların tespit edilmesi hedefleniyor.



Erdoğan’ın zirve sırasında mevkidaşlarıyla gerçekleştireceği ikili ve üçlü temaslarda, İran ve Rusya ile ikili ilişkilerin yanı sıra diğer güncel, bölgesel konuların da ele alınması öngörülüyor.

PYD/YPG UYARISI

Rusya’nın Tahran zirvesi öncesi İdlib’e hava saldırılarını, masada elini daha da güçlendirmek için yaptığını düşünen Ankara, sivillerin zarar görmemesi ve barışçıl çözüm arayışları için önerilerini aktaracak. Dünyanın gözü İdlib’e çevrilmişken terör örgütü PKK’nın Suriye’deki uzantısı PYD/YPG’nin Fırat’ın doğusunda petrol bölgelerine yerleşmesi de Erdoğan’ın masaya getireceği önemli bir gündem maddesi olacak.