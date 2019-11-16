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  4. 16 Kasım 2019 15:06

El Bab’da bombalı saldırı: En az 10 ölü

Suriye'de Zeytin Dalı Harekât bölgesinde yer alan El Bab kentinde patlama meydana geldi. Bombalı araçlı saldırıda ilk belirlemelere göre 10 sivilin hayatını kaybettiği, çok sayıda yaralının olduğu belirtildi.

El Bab’da bombalı saldırı: En az 10 ölü
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El Bab’da, kent merkezindeki ilçe otogarında bomba yüklü araçla terör saldırısı gerçekleştirildi. Saldırıda ilk belirlemelere göre 10 sivil hayatını kaybetti, en az 30 sivil yaralandı.

Ölü sayısının artmasından endişe edilirken, patlama sonucu çok sayıda araç yandı, çevredeki binalarda da büyük hasar meydana geldi. Olay yerine intikal eden Sivil Savunma ekipleri çıkan yangına müdahale etti.

Yerel güvenlik güçleri, saldırıları düzenleyenleri araştırıyor. Zeytin Dalı Harekâtı ile Afrin’den çıkarılan terör örgütü YPG/PKK, El Bab’ın kuzeybatısındaki Tel Rıfat bölgesindeki işgalini sürdürüyor. Bu bölgede yuvalanan terör örgütü, Suriye Milli Ordusu’nun kontrolündeki yerleşimleri sık sık hedef alıyor. (AA)
 

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