Erbil ile Bağdat arasında tehdit gerilimi

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani'nin Irak Başbakanı Haydar İbadi’ye tehdit mesajı gönderdiği iddiası yalanlandı. Açıklamada "Barzani ve İbadi, iyi ve dostane ilişkilere sahiptir" denildi.

Bağımsızlık referandumu düzenlemeye hazırlanan Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) ile Bağdat yönetimi arasındaki gerilim sürerken, IKBY Başkanı Mesud Barzani’nin Irak Başbakanı Haydar İbadi’yi ‘tehdit ettiğine’ dair haberler yalanlandı.



IKBY’nin başkanlık sitesinden yayımlanan açıklamada, söz konusu haberler için ‘asılsız’ denildi. Açıklamada şöyle denildi:



“Bazı medya kanallarında, IKBY Başkanı Mesud Barzani’nin Irak Başbakanı Haydar İbadi’ye tehdit mesajı gönderdiğine dair haberler yer aldı. Çıkan haberler tamamiyle asılsızdır. Başkan Barzani ve Irak Başbakanı İbadi, iyi ve dostane ilişkilere sahiptir. Erbil ile Bağdat arasında şu anda ve gelecekte olabilecek tüm tehdit ve sorunların çözümü için karşılıklı diyalog yoluna başvurulacaktır.”