Erbil kampında DEAŞ cinayeti

Irak’ta IŞİD’le savaş yüzünden evlerinden olan yüzlerce kişinin kaldığı bir kampta, bir IŞİD üyesinin cinayet işlediği belirtiliyor. Kimliğini gizleyerek kampta kalan 15 yaşındaki bir IŞİD militanının, bir erkeği başını keserek öldürdüğü açıklandı.

Cinayet Erbil’in güneyinde, evlerini terk etmek zorunda kalmış Iraklılar için kurulan Debaga sığınmacı kampında işlendi. Aslen Musullu olan bir sığınmacı, Kürt güvenlik güçleri tarafından kampta başı kesilmiş halde bulundu. Açılan soruşturma üzerinde, cinayeti 15 yaşındaki bir IŞİD üyesinin işlediği açıklandı. Asayiş açıklamasında, “Zanlı IŞİD üyesi olduğunu ve cinayeti IŞİD’den talimat alan dört başka teröristle birlikte işlediğini itiraf etti” denildi.

Irak hükümeti 2017’de IŞİD’e karşı zaferini ilan etmiş olsa da, ülkede dağılmış halde bulunan örgüt militanlarının saldırıları sürüyor. Öte yandan, insan hakları örgütleri Iraklı yetkilileri bazı kişileri ‘IŞİD üyesi olduklarını’ itirafa zorlamak için işkence yapmakla suçluyor.