Esad ile ilgili korkunç iddia

İsrail silahlı kuvvetleri, Suriye'de 90'a yakın kişinin bir kimyasal saldırıda ölmesinden yaklaşık iki hafta sonra, Cumhurbaşkanı Beşar Esed'in ordusunun elinde hâlâ birkaç ton kimyasal silah bulunduğunu söyledi. İsrail gibi saldırıdan Suriye ordusunu sorumlu tutan pek çok ülke arasındaki Fransa, dün bu konuda sahip olduğu kanıtları yakında açıklayacağını söylemişti.Dün İsrailli gazetecileri bilgilendiren üst düzeyli bir İsrail istihbarat yetkilisi Esed'in elinde birkaç ton kimyasal silah kaldı.

Bu bilgiyi Reuters'a bir İsrailli subay verdi. Bazı İsrailli gazeteler, açıklamayı yapan istihbaratçının, kimyasal silah miktarını üç ton olarak belirttiğini söylediler.

ABD ve Rusya'nın öncülük ettiği bir anlaşmayla Suriye 2013 yılında elindeki kimyasal silahlarını imha etmeyi kabul emişti.



İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liebermann 6 Nisan'da Yedioth Ahronoth gazetesinde, "saldırının doğrudan Esed tarafından planlandığından ve emrinin verildiğinden yüzde 100 emin olduğunu" söylemişti.



"SARİN VEYA SARİN BENZERİ BİR MADDE"



Kimyasal Silahların Engellenmesi Örgütü'nün (OPCW) İngiliz heyeti, OPCW Genel Direktörü Ahmet Üzümcü'nün yapılan analizlerin "sarin veya sarin benzeri bir maddenin kullanıldığını gösterdiğini" söylediğini dün açıkladılar.



Esed ise geçen hafta Han Şeyhun kasabasına yapılan saldırı için sorumluluk kabul etmiyor ve 2013 yılındaki anlaşmayla elindeki tüm kimyasal silah stoklarını teslim ettiğini iddia ediyor.

