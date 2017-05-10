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  4. 10 Mayıs 2017 17:00

Esad ilk kez tarih verdi ve ''olmazsa istifa ederim'' dedi

Geçtiğimiz günlerde Şam’a ziyarette bulunan Lübnanlı bir heyet, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'la yapılan görüşmenin bir kısmını medya ile paylaştı.

Esad ilk kez tarih verdi ve ''olmazsa istifa ederim'' dedi
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Tesnim Haber Ajansı’nın haberine göre; Beşar Esed, Lübnanlı heyet ile gerçekleştirdiği görüşmede şu ifadeleri kullandı: ”Sağlanan bütün ateşkeslerin geçici bir aşama olduğunu düşünmeyin. Suriye ordusu gücü ele geçirmiştir ve biz Hizbullah ve Rusya’nın desteğine sahibiz”
 
"İSTİFA EDERİM"
Esed aynı zamanda şu ifadelerde bulundu: ”Eğer iki yıl içerisinde Suriye’yi kurtarmazsam istifa edeceğim ama ben Suriye’nin kurtulacağına dair yüzde yüz garanti veriyorum. Müzakereler ve bunun gibi konulara bakmayın, Suriye’nin teröristlerden ve tekfircilerden kurtarılmasının gerçek planı, Suriye’nin bölgesel rolünün yeniden kazandırılmasıdır" dedi. 

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