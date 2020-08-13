Esad konuşurken bir anda yere yığıldı

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Suriye Parlamentosu’nda yenilenen Halk Konseyi’nde yaptığı konuşmayı, hipotansiyon nöbeti nedeniyle tamamlayamadı.
Esad’ın parlamentoda konuşma yaptığı sırada fenalaşmasıyle Suriye devlet televizyonu, yayını yarıda kesti.
KONUŞMASINA DEVAM ETTİ
Suriye devlet haber ajansı SANA’nın haberinde, “Devlet Başkanı Esad, kan basıncındaki ani düşüş nedeniyle konuşmasını yarıda kesti ve konuşmasına küçük bir aradan sonra devam edecek” ifadesine yer verildi.
Durumu düzelen Esad, konuşmasına kaldığı yerden devam etti.
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